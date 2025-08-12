Más Información
FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero
“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX
AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias
Sheinbaum: FGR investigará caso de empresarios acusados por EU de sobornar a funcionarios de Pemex; pedirá información a empresa
SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma
En Durango, 6 mil hectáreas de cultivo han resultado afectadas por la plaga de chapulín, confirmó el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús López Morales.
Mencionó que la afectación se está presentando principalmente en el municipio de Canatlán, aunque también en otros como Pánuco de Coronado y Durango. Además, aunque puede afectar a distintos cultivos, precisó que la afectación ha sido principalmente en cultivos de frijol.
Para combatir la plaga, comentó que se están entregando dosis de insecticidas LUCAMDA 70 CE. En la comunidad La Soledad del municipio de Canatlán se entregaron recientemente 350 dosis para combatir la plaga en 700 hectáreas de frijol.
López Morales añadió que, para la protección de las cosechas agrícolas en los municipios, principalmente en la siembra de frijol, el gobierno estatal brinda apoyos para atender los cultivos, con la distribución gratuita de insecticida por medio del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Dijo que el insecticida es caro para muchos productores y a veces no se tienen los recursos para adquirirlo.
El secretario comentó que se mantendrá un monitoreo constante de áreas agrícolas para detectar nuevos brotes y poder responder con mayor celeridad.
afcl/LL