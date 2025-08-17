Más Información

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Continúan los registros para la , dirigido a mujeres de 60 a 64 años, este tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de mujeres adultas mayores.

El registro del 17 al 23 de agosto se llevará a cabo a partir de este lunes conforme a la letra inicial del primer apellido.

Las letras (del primer apellido) van por orden alfabético de acuerdo con el siguiente :

Calendario de pensión Mujeres Bienestar. Foto: Captura de pantalla de la página oficial de la Secretaría del Bienestar.
Calendario de pensión Mujeres Bienestar. Foto: Captura de pantalla de la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

Lee también

Es importante recordar que los sábados pueden acudir todas las letras a registrarse en caso de no poder asistir a alguno de los otros días correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos para registrarme en la Pensión Mujeres Bienestar?

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
  • Formato Bienestar
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses