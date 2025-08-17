Continúan los registros para la Pensión de Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años, este tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de mujeres adultas mayores.

El registro del 17 al 23 de agosto se llevará a cabo a partir de este lunes conforme a la letra inicial del primer apellido.

Las letras (del primer apellido) van por orden alfabético de acuerdo con el siguiente calendario:

Calendario de pensión Mujeres Bienestar. Foto: Captura de pantalla de la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

Es importante recordar que los sábados pueden acudir todas las letras a registrarse en caso de no poder asistir a alguno de los otros días correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos para registrarme en la Pensión Mujeres Bienestar?

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam , o carta de identidad)

, o carta de identidad) CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Formato Bienestar

