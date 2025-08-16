Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto, según informó el diario ABC.

Según reportes del periódico español, Gutiérrez Müller vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

En la nota titulada “La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid”, el medio recordó la polémica del 2019 cuando el expresidente López Obrador y su esposa exigieron a la corona española que admitiera "su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista" y exigió una disculpa pública, lo que generó tensiones entre los gobiernos de México y España.

Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de la también escritora sobre su cambio de residencia a Madrid, aunque se han publicado diversos reportes en medios sobre que solicitó la nacionalidad española amparada en la ley de Memoria Democrática, debido a que es nieta de catalanes y castellanos.

Lee también Alistan semáforo para priorizar la búsqueda de desaparecidos

En el año 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envío cartas al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco para que se hiciera “un relato de agravios” y se pida perdón a los pueblos originarios de México por la violación a derechos humanos en la Conquista de España a México.

"Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la Cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos, bueno se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos", sostuvo.

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 25, 2019

La noticia generó reacciones en España, donde personajes como el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte señaló que la esposa de López Obrador se muda a Madrid “violentando su honrada conciencia indigenista”.

El periodista y escritor español, Arturo Pérez-Reverte reaccionó a la noticia de que la esposa del expresidente López Obrador vivirá en España. Foto: Especial