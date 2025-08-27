Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Gerardo Fernández Noroña fue despedido como presidente del Senado y de la Comisión Permanente en medio de jaloneos y golpes del dirigente del PRI, Alito Moreno.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y el senador del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, se enfrascaron en una discusión durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El priista se acercó a la Mesa Directiva a reclamarle al morenista sobre que no le había dado la palabra durante la sesión.

"Te estoy pidiendo la palabra“, gritó Moreno a Fernández Noroña. Luego, el morenista le pidió que no lo tocara.

Ambos protagonizaron un forcejeo en la tribuna al concluir la última sesión de la Comisión Permanente.

En un enfrentamiento que salió en televisión Nacional, el líder del Partido Revolucionario Institucional exigió “la palabra”, mientras Noroña respondió “no me toques”, lo que desató empujones y gritos entre bancadas.

🚨#AlMomento Alejandro Moreno y Fernández Noroña se enfrentan al término de la sesión de la Comisión Permanente. pic.twitter.com/Ump8WnA7wN — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

🚨 Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, Alito Moreno reclamó a Gerardo Fernández Noroña que no le cedió la palabra y tras una pequeña discusión, se enfrentaron a jalones y empujones. pic.twitter.com/wDuy2wdBdg — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

"El porro violento de Alito Moreno agredió a un trabajador del Senado": Andrea Chávez

Andrea Chávez Treviño, vocera de la bancada de Morena en el Senado de la República, ofreció apoyo legal a Emiliano, trabajador de la Cámara Alta que fue agredido este miércoles por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno.

“En este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por Alito Moreno. El cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso”, expresó la también senadora en redes sociales.

Al describir a Alito Moreno como: “prepotente, corrupto, violento”, Andrea Chávez compartió un video del momento del término de la sesión de la Comisión Permanente, cuando el senador Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña comenzaron a discutir hasta llegar a los golpes.

🚨Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.



Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado. pic.twitter.com/e0tyywk3YG — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

“Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado”, señaló la senadora por Chihuahua.

En el video se observa cómo el senador Moreno Cárdenas comenzó a empujar y a agredir físicamente a un presunto trabajador del Senado de la República, a quien después de tirarlo, lo pateó y le gritó tras la riña con el presidente de la Mesa Directiva.

En este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por Alito Moreno.



El cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso.



Prepotente, corrupto, violento. pic.twitter.com/lzhnx7LYZf — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

¿Quiénes protagonizaron la riña en la sesión de la Comisión Permanente?

Después de que el senador priista Alito Moreno le gritoneara al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, e iniciara la riña entre ambos legisladores, se observa también una agresión del diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, quien jalonea y prolifera insultos.

De acuerdo con la senadora Andrea Chávez, el hombre vestido de verde que sufrió agresiones durante la pelea es un trabajador de la Cámara alta, identificado con el nombre de Emiliano.

