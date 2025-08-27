El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que su patrimonio es legítimo y retó a que le comprueben los señalamientos sobre un presunto financiamiento ilícito.

En declaraciones a la prensa, el legislador de Morena dijo ser víctima de una campaña de calumnias de la derecha y los medios de comunicación, pero aseguró que su patrimonio es producto de su trabajo en el Senado y sus ingresos en su canal de YouTube.

Dijo que no tiene temor a lo que declaren Ismael El Mayo Zambada y otros narcotraficantes en Estados Unidos.

Fernández Noroña respondió así a una revelación periodística sobre una propiedad valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

“Los narcos que fueron enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que la DEA o la CIA quieran. Yo dejo en claro qué es lo que les está molestando y por eso sacaron lo de la casa, yo dejo en claro que cualquier acusación que hagan la prueben, presenten las pruebas de lo que están diciendo”, advirtió.

Explicó que su casa de Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos, no es una mansión, sino una vivienda de nivel medio que adquirió con un crédito hipotecario que paga desde noviembre de 2024. “¿Qué tiene de incorrecto, ilegítimo, injusto, deshonesto?, ¿dónde está el problema?, ¿alguien me puede demostrar que yo tengo ingresos inferiores y que no puedo pagar esa casa?”.

En rueda de prensa posterior expresó su molestia porque los medios no investigan las declaraciones patrimoniales de sus opositores. Abrió un espacio para preguntas sobre ese tema, pero lo interrogaron sobre su patrimonio, lo que le enojó, por lo que arremetió contra los reporteros.

“La prensa ha determinado jugar un papel de oposición, igual que la oposición mentirosa, intrigante, con denuesto, con tergiversación, lamentable papel, triste papel”, dijo.

Los periodistas le solicitaron información sobre la ubicación exacta del inmueble y detalles del crédito hipotecario que adquirió, pero se negó al argumentar que “mientras más información les doy, más golpeteo, más descalificación”.