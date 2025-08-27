Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, identificado como segundo al mando del grupo criminal de “”, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República ().

Fuentes del gobierno federal informaron que Pinto Madera, detenido en julio pasado por la Marina, decidió acogerse a un criterio de oportunidad para la suspensión de la acción penal a cambio de información sobre la operación de “La Barredora”, que presuntamente dirigía el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, durante la administración del exgobernador tabasqueño, .

Pinto Madera fue detenido hace un mes por elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR), durante un operativo en el estado de Jalisco, y fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, en la Ciudad de México.

Según las investigaciones, Ulises Pinto Madera, “El Mamado” era un cercano colaborador del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, en el grupo criminal “La Barredora”, hasta que rompieron su alianza por diferencias.

Tras la ruptura, Pinto Madera se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que ayudó a consolidar su presencia en distintos municipios del estado de Tabasco, para el control de las actividades delictivas.

