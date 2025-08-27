Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio del abogado Rafael Arturo Vila Chávez, hermano del delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Alejandro Vila Chávez, asesinado a balazos la noche de este martes en el municipio de Pichucalco, colindante con el estado de Tabasco.

El homicidio fue cometido dentro del restaurante The Italian Coffee de Pichucalco, en la región norte de Chiapas, donde la victima fue sorprendido por un sicario que le disparó y huyó de inmediato del sitio.

De acuerdo con versiones, el de anoche no fue la primera agresión contra la víctima, había sobrevivido a dos ataques.

Lee también Hallan cadáver de una mujer en Tezontepec de Aldama, Hidalgo; estaba dentro de un canal de aguas negras

El primero fue en noviembre de 2022, donde fue herido; el segundo, en noviembre de 2023, del que salió ileso cuando viajaba en una camioneta blindada.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Rafael N, "por hechos ocurridos en el municipio de Pichucalco".

Lee también Rubén Rocha Moya asegura que deben acreditarse sobornos de "El Mayo" a políticos; secunda criterios de Sheinbaum

Las diligencias de investigación continúan, señaló y se ha logrado acreditar que el agresor fue una sola persona, proveniente de Tabasco. Las acciones operativas las realizan más de 250 agentes en tareas de investigación e inteligencia, precisó.

Se trabaja en conjunto con la Fiscalía General de Chiapas y de Tabasco y afirmó que no habrá impunidad en el caso "continuaremos con la investigación hasta dar con los responsables”, aseguró Llaven Abarca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr