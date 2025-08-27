Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya señaló que si acreditan con pruebas las confesiones de Ismael “El Mayo Zambada” García, sobre que durante largo tiempo soborno a políticos y autoridades de seguridad, todos los posibles implicados, están obligados a someterse ante las autoridades judiciales.

Durante una breve entrevista, celebrada en el campus universitario, donde asistió como invitado del rector, Jesús Madueña Molina, para dar inicio al nuevo ciclo escolar, el mandatario estatal fue parco en sus respuestas sobre este tema, ya que el forma inicial dijo: ”No me hablen de ese tema, es historia".

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, Rocha Moya, indicó que comparte los criterios de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido que debe haber las denuncias correspondientes y la presentación de pruebas, para que la autoridad pueda actuar.

Gobernador visita el campus universitario, donde asistió como invitado del rector (27/08/2025). Foto: Especial

El ejecutivo estatal, destacó que se sigue teniendo problemas de inseguridad en el estado, pero, se avanza en la recuperación de la tranquilidad, como se puede observar, con la reactivación de la vida nocturna, en la capital del estado.

Dio a conocer que las recientes estadísticas del INEGI, reflejan que el estado, sobresale la recuperación de las fuentes de empleos y la mejoría en la percepción sobre la seguridad pública, sin que se asuma que ya está resuelto este tema.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa reitero que continuara con la defensa de la institución (27/08/2025). Foto: Especial

Al asistir al inicio del nuevo ciclo escolar, en la Universidad Autónoma de Sinaloa reitero que continuara con la defensa de la institución y con los apoyos necesarios, por lo que alabó que el rector, Madueña Molina, emprenda una reingeniería financiera.

En su mensaje, en el campus “Buelna”, destacó que los universitarios en forma valiente tomaron la decisión de reformar su marco normativo para avanzar en su vida democrática interna, honrando su régimen de autonomía y adoptando una agenda de cambios que incluye la paridad de género.

