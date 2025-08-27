Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, señaló que si acreditan con pruebas las confesiones de García, sobre que durante largo tiempo soborno a políticos y autoridades de seguridad, todos los posibles implicados, están obligados a someterse ante las autoridades judiciales.

Durante una breve entrevista, celebrada en el campus universitario, donde asistió como invitado del rector, Jesús Madueña Molina, para dar inicio al nuevo ciclo escolar, el mandatario estatal fue parco en sus respuestas sobre este tema, ya que el forma inicial dijo: ”No me hablen de ese tema, es historia".

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, Rocha Moya, indicó que comparte los criterios de la presidenta de la República, , en el sentido que debe haber las denuncias correspondientes y la presentación de pruebas, para que la autoridad pueda actuar.

Gobernador visita el campus universitario, donde asistió como invitado del rector (27/08/2025). Foto: Especial
El ejecutivo estatal, destacó que se sigue teniendo problemas de inseguridad en el estado, pero, se avanza en la recuperación de la tranquilidad, como se puede observar, con la reactivación de la vida nocturna, en la capital del estado.

Dio a conocer que las recientes estadísticas del INEGI, reflejan que el estado, sobresale la recuperación de las fuentes de empleos y la mejoría en la percepción sobre la , sin que se asuma que ya está resuelto este tema.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa reitero que continuara con la defensa  de la institución (27/08/2025). Foto: Especial
Al asistir al inicio del nuevo ciclo escolar, en la Universidad Autónoma de Sinaloa reitero que continuara con la defensa de la institución y con los apoyos necesarios, por lo que alabó que el rector, Madueña Molina, emprenda una reingeniería financiera.

En su mensaje, en el campus “Buelna”, destacó que los universitarios en forma valiente tomaron la decisión de reformar su marco normativo para avanzar en su vida democrática interna, honrando su régimen de autonomía y adoptando una agenda de cambios que incluye la paridad de género.

