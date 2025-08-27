Más Información

Huajuapan de León.— En dos hechos diferentes, dos fueron agredidos en Oaxaca y Baja California. En Oaxaca, el director del medio digital Correo Mixteco, Álvaro Medina Sánchez, denunció agresión e intento de despojo de su equipo de trabajo durante una cobertura en el municipio de San Andrés Dinicuití.

El periodista dio a conocer que mientras realizaba su trabajo fue e intentaron despojarlo de su equipo, el hermano de Yessica Cruz Ortiz, presidenta municipal de San Andrés Dinicuití, ubicado en la Mixteca de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando hacía una cobertura sobre un tema religioso con las autoridades de Dinicuití, que generó una serie de violencia no sólo para el periodista Medina, sino para un grupo de mujeres, que también denunciaron lo sucedido.

“Fui objeto de agresiones verbales y de un intento de despojo de mi equipo de trabajo por parte de un sujeto que posteriormente fue identificado como hermano de la presidenta municipal de San Andrés Dinicuití. Estos hechos no sólo representan una falta de respeto hacia mi persona, sino también una afrenta directa a la labor informativa que realizamos desde este medio de comunicación”, explicó el comunicador en una denuncia pública.

Por lo ocurrido, Medina Sánchez solicitó a las autoridades del gobierno del estado que generen condiciones necesarias para garantizar la libertad de expresión en distintos espacios, como las comunidades de Oaxaca. También exigió un pronunciamiento público y un llamado a las autoridades municipales para que se respete la labor periodística en este municipio, además de que se fije una postura por la agresión.

En tanto, en Mexicali, BC, el periodista Jorge Heras, director del portal de noticias Lindero Norte y conductor de radio y televisión, fue agredido la mañana del martes al entrar a la productora Casa Créala, donde conduce el noticiario Ciudad Capital.

Al llegar al lugar, Heras observó a dos hombres que fingían limpiar la calle, le pidieron agua para distraerlo mientras uno de ellos lo golpeó en el rostro. Al tratar de escapar, los hombres lo sometieron y lo patearon hasta que la conductora de un vehículo intervino, lo que obligó a los agresores a correr por las calles de la colonia Cuauhtémoc.

De acuerdo con videos de las cámaras de vigilancia de la casa productora, uno de los hombres vestía de negro y estaba rapado; el otro tenía ropa clara.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila, así como otros funcionarios, condenaron el hecho. La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una investigación y que identifico a uno de los agresores.

