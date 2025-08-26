Cuernavaca, Mor.- Esta madrugada se registró un ataque armado contra dos casas de la colonia Satélite de Cuernavaca, a escasos metros del sector de la Policía. El atentado ocurrió pasadas las 12 de la noche en la calle Gladiola, cuando varios sujetos dispararon contra dos casas.

En el sitio se localizaron más de 30 casquillos percutidos, además de un vehículo con impactos de bala.

Los disparos contra las casas habitación es una continuación de la violencia registrada este lunes cuando, en menos de tres horas, cinco hombres fueron ultimados a balazos en distintos municipios del estado.

El primer ataque se registró a las 18:01 horas en el municipio de Temixco, en la calle Ruiz Cortines de la colonia Alta Palmira, donde un hombre conocido como “El Negro” fue acribillados y su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta.

Lee también Se forma tormenta tropical Juliette cerca de Baja California Sur; consulta aquí qué estados se verán afectados

Cuarenta minutos después, en un camino de terracería de Coajomulco, municipio de Huitzilac, otro sujeto fue asesinado dentro de un mototaxi.

Los crímenes alcanzaron al municipio de Jiutepec, alrededor de las 19:34 horas, cuando en la colonia Morelos un hombre fue atacado a tiros y murió antes de recibir auxilio.

A las 20:40 horas, la calle Nogal de la colonia Ampliación Miguel en Tlaquiltenango, sur del estado, fue escenario de otro asesinato. La víctima quedó tendida en la vía pública.

El último hecho ocurrió en la colonia Lomas de Ahuatlán, un individuo fue ejecutado dentro de una vivienda ubicada justo al lado de un módulo policiaco.

Lee también Hallan dos cuerpos tras enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa; violencia provoca bloqueos y cierre de casetas en Sinaloa y Nayarit

Violencia no se ha desbordado: secretario

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano negó que la violencia se haya desbordado en Morelos, y precisó que algunos de las víctimas tenían antecedentes penales por lo que estaban involucrados con la delincuencia organizada.

"No se ha desbordado porque hay situaciones como en Temixco que la persona tenía antecedentes penales, la otra que fue muerta al interior de unas instalaciones deportivas con antecedentes de robo y lesiones, y fue encontrada en la madrugada", dijo Urrutia Lozano.

También dio a conocer que ayer se realizó un cateo en la colonia La Carolina en Cuernavaca, donde se aseguraron armas largas de un grupo delictivo con presencia en la capital del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL