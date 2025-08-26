Culiacán, Sin.- En un camino que conduce al poblado el Camarón, en el municipio de Escuinapa, se localizaron los cuerpos de dos hombres con impactos de bala, como consecuencia de los enfrentamientos registrados en el sur del estado que provocaron bloqueos en carreteras y el cierre de dos casetas de peaje.

La Fiscalìa General del Estado confirmó el hallazgo de dos personas del sexo masculino muertas por imapctos de bala, en un camino de terracería que conduce al poblado el Camarón, en el municipio sureño.

Durante la mañana y parte de la tarde del lunes pasado, se reportò que en las carreteras federal nùmero 15 y la autopista de cuota, en los tramos de los municipios de Escuinapa y el Rosario, grupos rivales se enfrentaron a balazos, para ello despojaron camiones de carga para colocarlos a mitad de la carpeta asfaltica.

Lee también En riesgo dotación de agua para miles de poblanos; activistas protestan contra perforación de pozo en Xoxtla

Ante los hechos de violencia que se presentaron, las casetas de peaje en la Vainilla, en el municipio de Mazatlán y la de Acaponeta, en Nayarit fueron cerradas, por lo que el tránsito quedó suspendido, ante los hechos de violencia.

Por la tarde, La Guardia Nacional notifico que la autopista Tepic-Villa Unión fue reabierta a la circulación, luego de permanecer bloqueada por grupos armados que tuvieron disputas violentas, entre los municipios de Escuinapa y El Rosario, donde hubo reportes de despojos de camiones de carga,.

En un comunicado la Guardia Nacional informó que fue liberada dicha autopista que conecta el estado de Nayarit, con el sur de Sinaloa, pero se recomienda a los conductores, circular con precaución, ante el intenso patrullaje que se desplegó en esa zona.

Los reportes en redes sociales de conductores que quedaron varados, en los tramos, Mazatlán-Escuinapa-Acaponeta, alertaban sobre enfrentamientos armados entre grupos rivales, en las carreteras libre 15 y en la autopista, por lo que se desplegó, a personal de la Guardia Nacional, el ejército y la Policía Estatal Preventiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL