Culiacán, Sin.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alerto a los conductores de vehículos evitar circular por la carretera federal 15 y la autopista de cuota, cerca del municipio de Escuinapa, donde se han presentado bloqueos por miembros de la , ya que están despojando de camiones de carga.

En un breve mensaje emitido a través de las redes sociales, la dependencia estatal recomendó restringir el tránsito en esa zona que conduce al vecino estado de Nayarit, ya que las fuerzas estatales y federales que fueron desplazadas a esa zona del estado, implementan acciones para despegar las vías de comunicación.

Los primeros reportes que circularon en las redes sociales por conductor de camiones de pasajeros y automovilistas, fueron en el sentido que las dos carreteras habían sido bloqueadas por civiles armados que se enfrentaban a balazos.

Sin embargo, las autoridades de seguridad, aclararon que se trata de despojos violentos de , tanto en la carretera federal libre número 15 y en la autopista de cuota, por lo que fueron desplazados grupos de la Guardia Nacional, el ejército y la Policía Estatal Preventiva para liberar las vias y darles protección a los conductores.

