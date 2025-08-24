Culiacán, Sin.- Las fuerzas federales desplegadas en los municipios de Culiacán, Elota y Mocorito, en diversas acciones aseguraron tres mil 880 litros de diversas sustancias químicas, cincuenta kilos de sosa caustica, mezcladora, destilador, hieleras, tinas cubiertas, para procesar drogas sintéticas.

En los reconocimientos terrestres efectuados en poblados Estancia de los García Portezuelo, El Sifó y los Vasitos, en el municipio de Elota; además en Baila, en Elota, y el Zapote de los Moyas, en el municipio de Mocorito, se registraron los hallazgos de los almacenamientos químicos y diversos utensilios.

Aseguran más de tres mil litros de sustancias químicas en Sinaloa (24/08/2025). Foto: Especial

Lo asegurado, fue mil litros, de una sustancia química, con la leyenda escrita a mano “Momo”, siete bidones más, con 35º litros mas con la misma leyenda un tambo con 200 litros de thiner, otro con el mismo volumen de acetona, seis bidones con 120 litros más de acetona, tres bidones, con 150 litros de cloro.

Lee también Caen dos en Sonora por intentar ingresar arsenal a México; aseguran 14 armas y 14 mil cartuchos

Aseguran más de tres mil litros de sustancias químicas en Sinaloa (24/08/2025). Foto: Especial

Además, se localizó en dichos puntos, tres bidones, con 150 litros de acetona, catorce bidones más con 840 litros de acetona, diez bidones con 200 litros de alcohol bencílico, catorce bidones con 80 litros de acido sulfúrico, trece bidones con 120 litros de glicerina, cinco bidones con 250 litros de Metil, diez bidones con 250 litros de tolueno

Las autoridades federales, localizaron, también, tres ollas metálicas vacías, dos tambos vacíos, 34 bidones vacíos, un tambo metálico vacío, tina vacía, ollas de peltre vacías, entre otros objetos.

Aseguran más de tres mil litros de sustancias químicas en Sinaloa (24/08/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov