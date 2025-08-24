Más Información

Hermosillo, Sonora.- Agentes de la, detuvieron en la frontera de Sonoyta, Sonora, a dos personas, una de nacionalidad estadounidense y un mexicano, en.

Los guardias federales, en coordinación con oficiales de Comercio Exterior, inspeccionaron una camioneta con placas del estado de Arizona, Estados Unidos de América, en la Aduana de Sonoyta.

Caen dos en Sonora por intentar ingresar arsenal a México (24/08/2025). Foto: Especial
Caen dos en Sonora por intentar ingresar arsenal a México (24/08/2025). Foto: Especial

Durante la revisión localizaron una calibre 50 mm, 10 fusiles de asalto, 3 armas cortas, 64 cargadores para diferentes armas, 14 mil cartuchos para fusil de asalto y una mira telescópica.

Los detenidos, el material bélico y el automotor quedaron a disposición del ministerio público, para continuar con las investigaciones.

Caen dos en Sonora por intentar ingresar arsenal a México (24/08/2025). Foto: Especial
Caen dos en Sonora por intentar ingresar arsenal a México (24/08/2025). Foto: Especial
