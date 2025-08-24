Ciudad Mier, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) y el mayor de Roma, Texas, Jaime Escobar Jr., acordaron impulsar una agenda binacional para la construcción de un nuevo puente internacional que conecte ambas ciudades fronterizas.

El mayor Escobar Jr. calificó la obra como “un sueño de años que podría cristalizarse con la disposición y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya”. La construcción del nuevo cruce se suma a la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y a la instalación de 15 Estaciones Seguras en la Frontera Grande de Tamaulipas, lo que, según autoridades, podría detonar de manera significativa el desarrollo económico y comercial de la región.

“Lo apoyamos y respaldamos este gran proyecto binacional”, aseguró el gobernador Villarreal Anaya durante la reunión celebrada en Ciudad Mier, donde ambos mandatarios acordaron avanzar en los estudios de impacto ambiental y en el proyecto ejecutivo de la obra.

Villarreal Anaya destacó que la colaboración entre autoridades texanas y tamaulipecas se fortalece día con día y subrayó que el nuevo puente internacional tiene grandes posibilidades de cristalizarse, consolidando la conectividad y el comercio fronterizo.

