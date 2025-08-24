Más Información

Reynosa.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la , obtuvo de un Juez, sentencia condenatoria en contra de José Luis “L” por su responsabilidad penal en diversos delitos federales.

En marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal privaron de la libertad a siete personas.

El mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad.

José Luis Luquin Delgado (alias “El Jabón"), miembro del Cártel del Pacífico Sur, participó en el homicidio de siete personas en Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia.

Tras diversos procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF) ejerció acción penal en contra de José Luis “L”, por lo que el Juez le impuso sentencia condenatoria de 293 años de prisión y multa de dos millones 530 mil 386 pesos.

Esto, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

afcl/LL

