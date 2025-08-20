Culiacán.- En operativos efectuados por las fuerzas federales, en diversos puntos de los municipios de Culiacán, Cósala, Badiraguato y Elota, fueron asegurados tres mil 35 litros de diversas sustancias químicas, siete armas de fuego, cargadores, equipos tácticos y se detuvo a un civil.

Los elementos militares en un patrullaje por la colonia Prado, sobre el Paseo del Roble, en Culiacán, localizaron un rifle automático, un cargador, 27 cartuchos útiles, 23 cigarrillos con las características de la marihuana, 18 tubos de plástico con cigarros de la misma sustancia y paquetes de dulces al parecer elaborados con la misma yerba.

En el poblado Las Milpas, en el mimo municipio, fue localizado abandonado un vehículo con reporte de robo, en su interior, se localizó un bidón con 50 litros de ácido clorhídrico, una cinta eslabonada con 18 cartuchos, y siete cartuchos para armas automáticas.

Durante un recorrido por el poblado de Santa Ana, en el municipio de Cósala, fuerzas militares encontraron abandonado un vehículo con tres armas automáticas y una pistola, dos cargadores y 39 cartuchos útiles.

En las cercanías de la Cruz de Elota, en el municipio de Elota, el ejército detuvo a un civil armado, se aseguraron dos vehículos, uno de ellos blindado, dos armas automáticas, 16 cargadores, mil 231 cartuchos útiles de diferentes calibres.

También, se encontró tres cascos anti fragmento, un chaleco táctico con dos placas balísticas, un radio de dos bandas, cuatro teléfonos celulares, tres cintas eslabonadas y 640 eslabones, por lo que el civil y todo lo asegurado fue puesto a disposición del ministerio público.

En las comunidades del Alcoyonqui, Baila y Las Guasimas, en Culiacán y en el Brasil, en Badiraguato, las fuerzas federales localizaron cinco áreas de concentración de materiales químicos entre ellos había 452 bidones y dos tambos con 660 litros de acetona, tres bidones con un contenido de 40 litros de etanol.

Además, aseguraron 20 bidones con mil litros de benceno, 15 bidones con 750 litros de tolueno, seis bidones con 310 litros de ácido clorhídrico, dos bidones con 100 litros de metanol, mil 175 litros de precursores químicos, encontrados en tres bidones, una mezcladora con capacidad de 5 mil litros vacía y 13 tambos vacíos.

