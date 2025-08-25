Más Información

Cuernavaca, Mor.- El , José Luis Urióstegui Salgado, admitió su viaje a las Vegas en Estados Unidos, en días laborales, pero afirmó que no utilizó y tampoco desatendió sus funciones como autoridad.

El edil partió de Cuernavaca el jueves pasado y regresó ayer, y hoy acudió al evento de la gobernadora para anunciar el homenaje que rendirán a las "Mujeres de la Independencia" en el 215 aniversario del inicio del Grito de Independencia.

Antes del evento oficial, el edil admitió su error de viajar en días laborales.

“Mi error fue haber salido en días laborales, pero no utilicé recursos públicos sino personales, y no fui ajeno a la solución de la problemática, ya que los medios tecnológicos permiten estar cerca a pesar de la distancia”, dijo.

Informó que tras las de la madrugada del jueves que provocaron daños a casas habitación y vialidades en la capital del estado, convocó a una reunión de gabinete el viernes por la mañana en la que se asignaron tareas específicas a cada uno de los titulares.

Adelantó que se analiza los bienes muebles que se pueden entregar a las familias afectadas, así como de despensas.

El edil capitalino dijo que viajó por un tema personal y se disculpó con la población; además se solidarizó con los afectados al reiterar que no abandonó sus actividades.

“No fue un viaje secreto. El viaje todos hacemos a ciertos lugares, hoy puede ser evidenciado por cualquier persona con una cámara y si nos conoce, entonces darle vuelo a través de las redes sociales. No he abandonado mi responsabilidad y aquí estoy”, expuso.

