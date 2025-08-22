Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que no propondrá una reforma fiscal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, insistió en que existe presión en el gasto público porque no hay recursos.

“Tiene presiones en el gasto público, porque surgen nuevas exigencias, surgen nuevas demandas. Y es el mismo presupuesto, prácticamente es el mismo presupuesto con la inflación, si estamos en el mejor de los casos, no sabemos cómo venga”, expresó.

Dijo que es falso que en días pasados haya propuesto discutir una reforma fiscal en el próximo período legislativo, pero reiteró que faltan recursos.

“Yo nunca he planteado una reforma fiscal, a nadie se lo he dicho; al contrario, dije que yo no creo, conociendo a la presidenta, que vengan nuevos impuestos ni nuevas contribuciones, aunque sí dije que no tenemos recursos, pero no creo que haya reforma ahora de inmediato”, comentó.

Monreal añadió que el Ejecutivo tratará de recaudar más para allegarse de recursos, sin tener que recurrir a una reforma fiscal.

“Ya la presidenta dijo en la mañana que no tiene contemplada ninguna reforma fiscal, por lo pronto, y que va a intentar lograr mayor recaudación con los instrumentos que actualmente tiene. Y yo estoy de acuerdo con ella”, dijo.

