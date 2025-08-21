Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Una jueza de amparo ordenó a las autoridades penitenciarias no mantener incomunicado al boxeador Julio César Chávez Carrasco, "El Junior", en el penal federal número 11, en Hermosillo, Sonora, donde se encuentra preso, tras ser deportado el lunes por autoridades de los Estados Unidos.

Chávez Carrasco tramitó ayer un amparo ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, en el que reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR) la "ilegal privación de la libertad e incomunicación".

En consecuencia, Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero en el Estado de Sonora, otorgó al sinaloense una suspensión de plano para efectos de que la incomunicación al interior Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 11, cese de inmediato.

"Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que el referido acto impugnado consistente en la incomunicación cese de inmediato...", resolvió la juzgadora.

Este sábado el hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez González será presentado nuevamente ante el juez de control que lleva su caso para determinar si es vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas a territorio mexicano.

En tanto, permanece en prisión preventiva justificada en el penal federal de la capital sonorense.

