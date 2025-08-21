Más Información

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Adidas ofrece disculpa pública por apropiación de huaraches tradicionales de Oaxaca; reconoce inspiración de la comunidad Yalálag

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Mujer pierde la vida durante cirugía estética en clínica privada de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; autoridades suspenden centro médico

Miami. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (, en inglés) de Estados Unidos difundió este jueves, por primera vez, imágenes del boxeador mexicano ., acusado de narcotráfico y crimen organizado, esposado de tobillos y manos durante su deportación a México.

Las imágenes muestran a agentes del ICE mientras entregan al pugilista de 39 años, quien viste unas botas rojas y un pantalón y camiseta azules, en Nogales, Arizona, fronteriza con la homónima ciudad mexicana de Nogales, Sonora. El martes, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, había difundido una primera foto de la entrega.

El ICE reportó en un comunicado que sus oficiales Phoenix y Nogales, en Arizona, deportaron el lunes a Chávez Jr., acusado de ser miembro del Cártel de Sinaloa, tras arrestarlo el 3 de julio en Los Ángeles, California, donde vivía.

"Chávez es una conocida amenaza atroz a la seguridad pública que tenía una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos, y nunca debieron admitirlo en Estados Unidos", dijo el director de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Los Ángeles, Ernesto Santacruz, en el comunicado sobre la entrega.

Aunque su deportación ocurrió el lunes y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el martes del hecho, esta es la primera vez que el ICE se pronuncia sobre la deportación del hijo de Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de la historia.

El excampeón mundial está ahora en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, tras permanecer más de un mes en un centro del ICE en Estados Unidos, que lo detuvo por ingresar de forma ilegal al país. En México ya se le dictó prisión preventiva y se le imputó el delito de delincuencia organizada.

Las autoridades de Estados Unidos entregaron a Julio César Chávez Jr., en la frontera con Nogales. FOTO: ICE
"Nadie puede venir aquí disfrazado como turista para realizar cualquier tipo de violencia o daño en Estados Unidos. ICE no lo permitirá", comentó Santacruz en el comunicado.

La detención de Chávez Jr. ocurrió tras perder en una pelea en Anaheim, California, ante Jake Paul. El gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el , una organización que ahora considera terrorista, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

A pesar de que en diciembre de 2024 lo declararon "una grave amenaza para la seguridad pública" del país, al final las autoridades estadounidenses determinaron que su caso no era prioritario y no lo arrestaron en ese momento.

La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana confirmó que contaba con una orden de aprehensión en México desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

