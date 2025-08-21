La detención de un migrante mexicano en Washington DC se volvió viral cuando el hombre comenzó a suplicar y gritar: "No soy un criminal". Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos lo acusa de delitos sexuales contra menores.

Los hechos ocurrieron el miércoles cerca del National Mall, cuando agentes federales y locales rodearon la camioneta azul en la que viajaba el mexicano, identificado como David Pérez-Teofani, durante un alto.

El mexicano baja del vehículo en calma. Sin embargo, de repente intenta escapar, pero es bloqueado por los agentes, que lo derriban al suelo, se ve en imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

La detención se produce en el marco de la emergencia que declaró el presidente Donald Trump, quien ordenó el despliegue de 800 elementos de la Guardia Nacional en la capital estadounidense y colocó a la policía bajo control federal, ante lo que llamó ola de criminalidad sin precedentes.

"¡Pero si yo no tengo nada, señor. Señor, yo no, por favor!", clama Pérez en español, para luego gritar varias veces: "¡Yo no debo nada!".

Mientras es controlado por al menos seis agentes, el mexicano insiste: "¡Yo no debo nada. Yo estoy trabajando. Yo quiero estar con mi familia!", al tiempo que los agentes le dicen que se "relaje".

Pero el mexicano continúa, entre lágrimas. "¡Yo vengo de trabajar. Yo quiero estar con mi familia. Yo no soy criminal!". Luego, grita: "¡Me están lastimando!".

BREAKING: Just saw DC Police + federal agents detain a man on the National Mall. He appeared to try to escape, then was quickly tackled to the ground by several agents + was screaming in Spanish "please, I'm not a criminal, I work here, I want to be with my family"

Mexicano detenido en Washington, acusado de agresión sexual a menor de edad

La detención quedó registrada en un video que difundió la cadena NBC News y se volvió viral. Muchos de los comentarios eran en contra de la crueldad de este tipo de operaciones.

Más tarde, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, reveló el presunto historial del detenido.

"Sí, este inmigrante ilegal procedente de México fue detenido anteriormente en enero de 2024 en el condado de Fairfax por agresión sexual agravada a un menor de 13 años", escribió McLaughlin en X, en respuesta al tuit viral de la periodista Aime Cho.

"Me alegro de que ya no esté en las calles de Washington D. C", añadió, dando las gracias a Trump, a la secretaria del DHS, Kristi Noem, y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cho publicó la actualización del ICE sobre las razones por las que Pérez fue detenido, según las cuales había sido arrestado el 30 de enero de 2024 en Fairfax, que es acusado de ataque sexual agravado, delito grave de libertades indecentes y proposición de actos sexuales.

David Pérez-Teofani entró ilegalmente a EU

A su vez, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, también se manifestó sobre el caso. "El hombre que grita y que trató de escapar de agentes federales en DC fue arrestado previamente por delitos sexuales contra menores y entró ilegalmente a Estados Unidos tres veces".

Según el gobierno del presidente Donald Trump, desde el inicio de la operación federal en DC se han realizado más de 550 arrestos por diferentes delitos. Estas detenciones también incluyen a indocumentados y a gente sin hogar.

Screaming man who tried to run from federal officers in DC in viral video was previously arrested for child sex crimes and entered US illegally 3 timeshttps://t.co/84PDEjIwKI — Karoline Leavitt (@PressSec) August 21, 2025

