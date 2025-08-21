Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

El Gabinete de Seguridad informó este jueves 21 de agosto la realización de 16 cateos en Jalisco, Nayarit y Estado de México, con el objetivo de desmantelar la estructura de una célula delictiva dedicada al tráfico de armas, presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De las acciones, 14 en Jalisco, una Nayarit y una en el Estado de México, se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, entre la que sobresale Héctor Agustín Díaz Vázquez “Cachorro”, identificado como líder del grupo delictivo y jefe de plaza del CJNG.

Lee también En 6 meses se han detenido a más de 6 mil personas en la Operación Frontera Norte; aseguran más de 5 mil armas de fuego

Además del cabecilla, entre los detenidos se encuentran los siguientes nueve sujetos:

Luis Diego Díaz Barajas , principal operador financiero de la estructura

, principal operador financiero de la estructura Adily Paola Cañedo Padilla , operadora financiera

, operadora financiera Bernardo Enrique Castañeda Duarte , encargado de la estructura logística

, encargado de la estructura logística Javier Othón López Ornelas “ Jalisquillo ”, encargado de la compra y venta de arma para su distribución

“ ”, encargado de la compra y venta de arma para su distribución Héctor Alejandro Arenas Mendoza , encargado de modificar y elaborar piezas de armas

, encargado de modificar y elaborar piezas de armas Kevin Darío Marcial Rivera , dedicado a la compra y venta de armas

, dedicado a la compra y venta de armas Salvador López Rodríguez , encargado de distribuir y modificar armas

, encargado de distribuir y modificar armas Santiago de Jesús Sandoval Ponce , vendedor minorista armas en Nayarit

, vendedor minorista armas en Nayarit Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa de armas para su distribución

Héctor Agustín Díaz Vázquez “Cachorro”, fue identificado como líder del grupo delictivo y jefe de plaza del CJNG. Foto: Especial

Lee también Marina apoya en el combate contra incendio forestal en la sierra de San Pedro Mártir en Ensenada; trabaja en conjunto con Conafor

Asimismo, se informó en un comunicado conjunto de autoridades de seguridad que en los cateos fueron aprehendidos Ramón Alonso Ávila Zamudio, Lilia Padilla Espinoza, Andrea Rosina Cañedo Padilla y Rogelio Ambriz Soria.

Entre los aseguramientos, elementos resguardaron granadas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones se realizaron mediante un dispositivo coordinado entre las instituciones, con personal naval de la FGR y SSPC.

Los detenidos, junto con los materiales asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Desmantelan de red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex. Foto: Especial

Desmantelan de red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr