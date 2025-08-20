El Gabinete de Seguridad informó que con la “Operación Frontera Norte” del 5 de febrero al 19 de agosto de este año se han detención a seis mil 483 personas y el aseguramiento de cinco mil 49 armas de fuego, 869 mil 288 cartuchos de diversos calibres, 24 mil 32 cargadores, 59.6 toneladas de droga, entre ellos, 311.89 kilogramos de fentanilo, cuatro mil 476 vehículos y 794 inmuebles.

Resaltó que las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

En Elota, Sinaloa las autoridades detuvieron a una hombre , se aseguraron dos armas largas, 16 cargadores, mil 231 cartuchos, tres cintas eslabonadas, equipo táctico, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

En Navolato, incautaron cuatro armas largas, cuatro cargadores, siete chalecos tácticos y 400 cartuchos.

En General Plutarco Elías Calles, Sonora se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 600 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 12 millones de pesos.

En San Luis Río Colorado, también en Sonora los uniformados captaron a una hombre, hallaron dos armas cortas, cuatro cargadores, 70 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo.

