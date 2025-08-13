El Gabinete de Seguridad informó que desde el 5 de febrero hasta el 12 de agosto de este año con “Operación Frontera Norte” han asegurado cuatro mil 950 armas de fuego, 832 mil 251 cartuchos de diversos calibres, 23 mil 444 cargadores, casi 59 toneladas de droga, 311 kilos de fentanilo, cuatro mil 372 vehículos y 777 inmuebles.

Detalló que las acciones se materializan en apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

En Tijuana, Baja California los uniformados aseguraron 4.7 kilos de marihuana, en Culiacán, Sinaloa localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas.

Operación Frontera Norte en México Foto: Especial

También incautaron 18 mil litros, mil 430 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, 11 reactores de síntesis orgánica, 14 condensadores y 26 cilindros de gas L.P y la afectación económica a la delincuencia organizada es de 398 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, los elementos capturaron a tres personas, aseguraron 11 armas, un fusil Barrett, 12 cargadores, 500 cartuchos, tres granadas, dos lanzagranadas, 412 pastillas de fentanilo, cinco vehículos y un inmueble.

En San Luis Río Colorado, Sonora fue detenida una persona, se aseguró un tractocamión que transportaba 838 kilos y 740 litros de metanfetamina en bidones de refresco.

