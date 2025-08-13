Más Información

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión

Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión

Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en asesinato del niño Fernando; es por el delito de secuestro con agravante de muerte

Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en asesinato del niño Fernando; es por el delito de secuestro con agravante de muerte

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) alertó que se encuentran en circulación irregular tres (Catarrol Oral, Hemoplex y Rabi Volt) de uso animal comercializados para el tratamiento de enfermedades respiratorias, anemia y rabia, respectivamente, que carecen de respaldo farmacéutico sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrolló Rural (), comunicó que el Laboratorio Biofarmex, S.A. de C.V. no ha reconocido la elaboración del producto Catarrol Oral, el cual carece del expediente técnico-científico que respalde su seguridad, calidad y eficacia.

La segunda alerta señala que el medicamento Hemoplex cuenta con registro en México; sin embargo, el laboratorio no reconoce la fabricación del lote Y2K22093, que se comercializa en el país.

Lee también

Además, las piezas falsificadas se distinguen porque en el envase secundario exhiben números de registro de Costa Rica, Honduras y Guatemala (MX24-99-05-1411, PF-619 y MX326-67-02-1957, respectivamente), pero son incorrectos.

En el caso de Rabi Volt, no cuenta con registro ante la Sader, por lo tanto, cualquier lote o presentación comercializada en México es irregular.

Por este motivo, el Senasica llamó a la población para que, si detecta la venta irregular de estos medicamentos, lo reporte al correo denunciaciudadana@senasica.gob.mx.

Lee también

Asimismo, si se presenta algún efecto adverso o malestar tras su uso, debe informarse a farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

Agregó que, como parte de la operación del Sistema de Farmacovigilancia de Productos Veterinarios, mantiene disponible el micrositio Alerta Sanitaria, donde se pueden consultar avisos sobre la comercialización de medicamentos e insumos pecuarios falsificados, caducados o robados, con el fin de prevenir riesgos a la salud animal.

Por su parte, la Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia de la Dirección General de Salud Animal del Senasica atiende de forma permanente las notificaciones sobre la venta de productos ilegales, tanto de titulares de registros o autorizaciones de productos veterinarios como de usuarias y usuarios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses