Michoacán.- Mientras realizaba un operativo de patrullaje, personal del Ejército Mexicano resultó lesionado, al estallarles al menos un artefacto explosivo terrestre, detonado por el grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla esa parte serrana del municipio de Tepalcatepec.

La ofensiva criminal fue perpetrada cuando el convoy militar circulaba sobre una brecha que comunica al Cerro de Los Horcones, con la localidad de La Bocanda.

Hasta este momento se reporta al menos un militar lesionado.

Lee también: Localizan fosa clandestina en rancho donde hallaron restos de la maestra Irma Hernández, en Veracruz; cuerpos estaban en descomposición

Fuentes federales de seguridad consultadas y que confirmaron el hecho, indicaron que esa es una zona de operación del CJNG, organización criminal que tiene plagados de explosivos las brechas y caminos rurales que conducen a esa área localizada en los límites de Tepalcatepec, con El Aguaje, municipio de Aguililla.

Tepalcatepec, como municipio, cumple ya una semana de ataques armados y con explosivos a sus pobladores y localidades, a manos de ese cártel fundado y liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr