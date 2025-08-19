Más Información

Michoacán.- Mientras realizaba un operativo de patrullaje, personal del Ejército Mexicano resultó lesionado, al estallarles al menos un artefacto explosivo terrestre, detonado por el grupo criminal del , que controla esa parte serrana del municipio de .

La fue perpetrada cuando el convoy militar circulaba sobre una brecha que comunica al Cerro de Los Horcones, con la localidad de La Bocanda.

Hasta este momento se reporta al menos un militar lesionado.

Fuentes federales de seguridad consultadas y que confirmaron el hecho, indicaron que esa es una zona de operación del CJNG, organización criminal que tiene plagados de explosivos las brechas y caminos rurales que conducen a esa área localizada en los límites de Tepalcatepec, con El Aguaje, municipio de Aguililla.

Tepalcatepec, como municipio, cumple ya una semana de ataques armados y con explosivos a sus pobladores y localidades, a manos de ese cártel fundado y liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

