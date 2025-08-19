Una fosa clandestina fue localizada en el sitio donde hallaron los restos de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, asesinada el mes pasado al negarse a pagar extorsión por un grupo armado en el norte de Veracruz.

Se trata del rancho Santa Rosalía del municipio de Álamo, donde el 24 de julio fue encontrado el cadáver de la maestra, la cual había sido plagiada y videograbada sometida, hincada, atada de manos y rodeada por hombres armados.

De acuerdo con fuentes policiales, se trataría de entre cuatro y seis los cuerpos encontrados en el cementerio clandestino, sin embargo hasta ahora las autoridades estatales no han emitido información precisa.

Elementos de la Fiscalía General Estado han realizado distintos trabajos en dicho rancho, ubicado entre el municipio de Cerro Azul y la comunidad de Tepetzintlilla; y fuentes policiales han revelado que los restos se encontraban en descomposición.

Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo horas después, el crimen organizado difundió un video.

La profesora de 62 años se encontraba sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje donde pedía a los taxistas de esa región pagar la cuota a la delincuencia o de lo contrario sufrirían la misma suerte.

Su cuerpo apareció una semana después en la comunidad de Tepetzintlilla del propio municipio de Álamo.

La Fiscalía general del estado, reveló que la profesora había sido agredida, torturada y violentada. Y que suman cuatro personas sujetas a proceso por el presunto delito de secuestro agravado por el caso que conmocionó al país.

