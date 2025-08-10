Más Información

Michoacán.- Al menos medio centenar de sujetos fuertemente armados del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a tiros y con explosivos la localidad de Las mesas del Terrenate, , Michoacán.

El informe señala que el comando arribó a la parte alta de esa zona serrana ubicada en el vértice que hacen los municipios de Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán.

Una vez en lo alto, la célula delictiva perpetró el ataque hacia la comunidad con fusiles de asalto, ametralladoras y explosivos lanzados desde drones.

El reporte indica que para evitar el avance de ese cártel y proteger a las familias, los pobladores repelieron la ofensiva criminal, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Las autoridades locales reportaron que el ataque se extendió a cerca de una hora, hasta que los habitantes y guardias comunitarias frenaron la agresión e hicieron retroceder a esa organización criminal.

Pobladores de los alrededores se dijeron en alerta máxima ante cualquier otro intento del CJNG de hacer avanzar a sus tropas con ataques armados y con explosivos.

Apenas el pasado 18 de julio, ese mismo cártel atacó durante tres días la cabecera municipal de Tepalcatepec; embates delictivos que tuvieron que contener, la Policía Municipal y los habitantes.

Un mes antes, el 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, y su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, fueron asesinados a tiros afuera de su domicilio, en un crimen que se adjudicó el mismo CJNG.

El doble homicidio se registró luego de casi una semana de ataques armados y también con explosivos perpetrados por esa organización criminal.

