Más Información
Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta
Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen
Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar
Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump; penalización fue impuesta por fraude civil en su empresa
Vidulfo Rosales, renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para sumarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la SCJN.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr