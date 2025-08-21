Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar

Vidulfo Rosales, renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para sumarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la SCJN.

