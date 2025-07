El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará el siguiente 4 de septiembre nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en septiembre del 2014.

Tras salir de una reunión privada de dos horas y media con el grupo de investigación, y la mandataria federal, Vidulfo Rosales comentó que, las nuevas líneas de investigación que presentarán son parte del grupo especial de investigación, el cual se incluyó al comenzar la administración, el cual hace uso de la tecnología.

En ese sentido, las y los padres de los jóvenes desaparecidos reclamaron a las autoridades que hay "un retorno" en el caso ante la caída de la llamada "Verdad Histórica".

"Tienen en preparación una información que se va a presentar, el 4 de septiembre, es una reunión con ella, y ahí se estaría presentando las líneas de las nuevas líneas de investigación. Ella nos las va a presentar, porque nosotros hemos estado reclamando, ustedes recordarán, y ahorita reclamamos ahí en la mesa, que hay un retorno, nosotros vemos un retorno a la verdad histórica, todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando".

Agregó que en esta nueva reunión de este martes fue la misma que han presentado que en las pasas cuatro reuniones con la Presidenta de la República, por lo que van a esperar las nuevas líneas de investigación o hipótesis del caso Ayotzinapa.

"Nosotros estamos pidiendo que dentro de esa de esas de esas nuevas líneas de investigación que nos van a presentar, los padres piden que se que se considera de manera relevante la línea que tiene que ver con nuestros 16 compañeros que fueron llevados a Barandilla municipal y bueno hay una serie de datos de prueba que apuntan este sobre lo que pudo haber pasado", destacó el abogado de los padres de Ayotzinapa.

No hay cheque en blanco al nuevo fiscal del caso Ayotzinapa

El abogado en el caso Ayotzinapa comentó que no hay "cheque en blanco" al nuevo nuevo fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, y que la "confianza" será con los resultados.

"Pues vamos a esperar, nosotros no damos un cheque en blanco. Ya se han tenido muchos fiscales, llevamos once años cambio de fiscal tras fiscal sin resultados ¿verdad? Se nos dijo en el pasado que en el gobierno anterior que era un fiscal de las confianzas del gobierno y resulta que pues resultó que este ahí empañada su gestión con actos de corrupción, Entonces, imagínese cómo vamos a confiar hoy en día en un nuevo fiscal que nos están diciendo ahora sí este va a ser bueno", señaló.

"Yo creo que la confianza se va a ganar, la confianza la va a tener que demostrar él con resultados concretos y tangibles en lo subsecuente en la investigación".

Sobre que en las líneas de investigación podría ser el actuar del ejército en el caso Ayotzinapa, el abogado comentó que no abundaron sobre el tema pero que podría ser parte de ese proceso.

Sobre la renuncia en la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, Vildufo indicó que dicha comisión no camina con ellos, ya que son independientes.

"Pues, al caso Ayotzinapa no (afecta). Nosotros no, porque hay una una búsqueda específica, muy concreta que se realiza con otras instituciones. Este, yo creo que no, yo creo que aquí lo que estaba afectando era con todos los colectivos de desaparecidos en el país, yo creo que viene bien que haya un cambio porque, pues, la persona que estaba, pues, hacía muy poco por los desaparecidos", aseguró.

