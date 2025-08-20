La Secretaría de Marina (Semar) informó que se encuentra brindando apoyo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el combate al incendio forestal en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California.

En un comunicado la dependencia informó que esta acción se llevó a cabo tras establecer coordinaciones con autoridades de Protección Civil Estatal, Municipal y la CONAFOR, con el objetivo de realizar acciones conjuntas de prevención y control de incendios forestales.

Por lo anterior, se ordenó el despegue de una aeronave helicóptero MI-17, equipado con helibalde, para proporcionar apoyo de traslado aéreo al personal de CONAFOR, con el fin de integrarse a las operaciones de sofocación y enfriamiento en el área del sitio afectado.

Posteriormente, se realizaron sobrevuelos, efectuando a la fecha 12 descargas que suman 21 mil litros de agua aproximadamente para la extinción del incendio en las inmediaciones del municipio de Tecate, Baja California.

La Semar reiteró su compromiso en apoyo a la población, al colaborar con las instancias de los tres órdenes de gobierno y poner a disposición los recursos con que cuenta esta Institución, a fin de contribuir de manera en el combate de incendios forestales, mediante el despliegue de personal y el equipo adecuado para el cumplimiento de la misión.

