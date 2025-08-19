Más Información

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () atendió el varamiento de una ballena gris juvenil, localizada frente a un fraccionamiento en Playas de Tijuana, Baja California, de la que se desconocen las causas de su muerte.

La representación local de la dependencia informó que este 2025, hasta el mes de mayo pasado, en la entidad, se registró el varamiento de 40 animales marinos, que en su mayoría fallecieron por intoxicación con ácido domoico, biotoxina derivada de las algas.

Tras la revisión del ejemplar, de más de 15 metros de largo, los inspectores de la confirmaron que no presentaba lesiones ni indicios de actividades humanas como causa de su muerte.

Así, procedieron con el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos, con apoyo de la Dirección de Obras Públicas de la Delegación Playas de Tijuana, en el que, tras una revisión del cadáver, se determina si se deja en el sitio del varamiento, se sepulta en la arena o en terrenos cercanos, se remolca mar adentro o se incinera.

Atienden varamiento de una ballena gris juvenil sin vida en Playas de Tijuana, Baja California este 19 de agosto de 2025. Foto: Profepa
