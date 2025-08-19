Más Información

La presidenta aseguró que el boxeador fue deportado a México y se informó que llegaría a nuestro país, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México”, señaló.

Cuestionada sobre si Chávez Jr está en un penal de máxima seguridad, la Presidenta respondió: “Ahora que nos informe el secretario (de Seguridad, )”.

“Pero sí nos informaron que iba a llegar a México. Había una , eso se comunicó hace ya varias semanas.

“Cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República ()”, añadió.

EU deporta a Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr, fue deportado a México, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos .

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo menor del boxeador fue deportado en la garita de Dennis Deconcini, donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en Hermosillo, Sonora.

