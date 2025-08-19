"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno haya firmado un acuerdo con la DEA para la creación del del Proyecto Portero,una iniciativa destinada para, supuestamente, fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles.

Al iniciar su conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que el Gobierno de México desconoce los motivos de porqué la DEA emitió el comunicado difundido ayer en donde se anunció el lanzamiento de este proyecto.

Señaló que su gobierno no valida algo que se emita por parte de una institución de Estados Unidos y que no se haya preguntado al Gobierno de México.

"Quiero hacer una aclaración: el día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman `Portero´. No hay ningún acuerdo con la DEA.

"La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA (…) Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntando al Gobierno de México".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que el único acuerdo que se tiene es un taller a un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que estaban llevando un taller en Texas.

"Es todo lo que hay, no hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado en materia de seguridad", dijo.

La Mandataria federal señaló que hay un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para un acuerdo de seguridad que está listo y a punto de firmarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno de México.

"Quien ha estado coordinando estos esfuerzos es la Secretaría de Relaciones Exteriores y está por firmarse este acuerdo que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir que cada quien opera en su territorio y la coordinación sin subordinación.

"Esos son los cuatro principios y ahí vienen, pues una serie de planteamientos de coordinación general en este marco. Ese es el acuerdo de seguridad formal que está, pues ya por acordarse formalmente es el único acuerdo evidentemente hay comunicación del Comando Norte con Marina y con Defensa. Hay comunicación con algunas de las agencias de manera formal. con Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional.

La Mandataria federal reiteró que no hay ningún acuerdo con la DEA para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA.

Señaló que la relación con los agentes de las agencias de Estados Unidos está marcada por la Constitución "recientemente con la modificación que hicimos a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces es importante aclarar".

DEA anuncia Proyecto Portero

Ayer, la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos anunció una nueva iniciativa, el Proyecto Portero, en colaboración con México, para combatir el tráfico de drogas.

La DEA describió el Proyecto Portero como “la operación insignia de la DEA destinada a desmantelar a los "guardianes" de los cárteles, operativos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste”.

En un comunicado, explicó que estos “guardianes son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México. Al centrarse específicamente en ellos, la DEA y sus socios están golpeando el corazón del mando y control de los cárteles”.

