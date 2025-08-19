Más Información
INE aprueba presupuesto de más de 7 mil mdp para partidos políticos en 2026; Morena es el más beneficiado
Dan 11 años de prisión para “El Yeye” y “El Dedos” por atentado contra Ciro Gómez; se les acusa de tentativa de homicidio
Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández
Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental
Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: “El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en corte de Nueva York. Belice confirma primer caso de gusano barrenador en humanos; asegura que paciente ya se encuentra en tratamiento. Brasil pide a Meta eliminar bots que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales; acusa que promueven la "erotización infantil". Maduro anuncia despliegue de 4.5 millones de milicianos; busca responder a "amenazas" de EU. Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon de los MTV VMA; el cantante será premiado por su carrera. Lord Pádel” sale del penal de Barrientos; llevará su proceso penal en libertad, esposa e hijo siguen detenidos. ¡Dale play!