Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: “El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en corte de Nueva York. Belice confirma primer caso de gusano barrenador en humanos; asegura que paciente ya se encuentra en tratamiento. Brasil pide a Meta eliminar bots que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales; acusa que promueven la "erotización infantil". Maduro anuncia despliegue de 4.5 millones de milicianos; busca responder a "amenazas" de EU. Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon de los MTV VMA; el cantante será premiado por su carrera. Lord Pádel” sale del penal de Barrientos; llevará su proceso penal en libertad, esposa e hijo siguen detenidos. ¡Dale play!