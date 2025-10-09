Naucalpan, Méx.- La búsqueda de Kimberly Moya González, joven reportada como desaparecida desde el pasado 2 de octubre, se amplió este jueves hacia la presa Los Cuartos, ubicada en la colonia San Rafael Chamapa.

Elementos de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron diligencias en la zona, más tarde por personal de Protección Civil municipal acudió al lugar para realizar una revisión.

Las autoridades estuvieron en la zona de la compuerta, intersección con Avenida Minas Palacio.

No hubo comunicado oficial sobre los resultados de la intervención en este cuerpo de agua por parte de la Fiscalía mexiquense.

Kimberly Moya González, de 16 años, fue reportada como desaparecida la noche del 2 de octubre, luego de acudir a un cibercafé ubicado a unos 10 minutos de su domicilio, en la colonia San Rafael Chamapa, para sacar unas copias.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la última vez que se le vio fue sobre la calle Filomeno Mata, en la misma zona.

