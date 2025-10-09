Naucalpan, Méx.— A seis días de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años de edad, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) siguen con operativos de búsqueda en la colonia San Rafael Chamapa, pero hasta el momento no se ha dado con su paradero.

Como parte de las indagatorias, la fiscalía mexiquense realizó al menos tres cateos en domicilios cercanos al punto donde se perdió el rastro de la adolescente, así como a un inmueble, informó su padre Miguel Moya.

El pasado fin de semana se detuvo a un hombre identificado como la última persona que fue vista cerca de Kimberly.

Sus familiares solicitaron a las autoridades que no sea liberado, mientras se esclarece su posible participación en los hechos.

El lunes 6 de octubre, familiares y amigos bloquearon durante cinco horas Periférico Norte, a la altura de la Primero de Mayo en Naucalpan, para exigir la aparición con vida de la joven y mayor atención de las autoridades al caso.

Al sitio acudió la fiscal de Desaparición Forzada, Nancy Rangel Martínez, quien dialogó con los manifestantes y se comprometió a reforzar las acciones de búsqueda. Mientras que los amigos y familiares de Kimberly continúan repartiendo las fichas de búsqueda a lo largo del territorio naucalpense.

La adolescente fue vista por última vez el pasado 2 de octubre, cuando salió de su casa para sacar unas copias en un cibercafé de la zona de El Pirul, ubicada a 10 minutos de su casa.

De acuerdo con los videos de seguridad del negocio, Kimberly llegó al establecimiento a las 16:04 horas y minutos después emprendió el camino de regreso.

Su rastro se perdió al subir por la calle Filomeno Mata, donde ya no fue captada por las cámaras.