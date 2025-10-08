Naucalpan, Méx.-A seis días de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años de edad, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúan con operativos de búsqueda en la colonia San Rafael Chamapa, pero hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía mexiquense realizó al menos tres cateos en domicilios cercanos al punto donde se perdió el rastro, informó su padre Miguel Moya.

El pasado fin de semana, se detuvo a un hombre identificado como la última persona que fue vista cerca de Kimberly.

Los amigos y familiares continúan repartiendo las fichas de búsqueda a lo largo del territorio naucalpense. Foto: Especial.

Sus familiares solicitaron a las autoridades que la persona detenida no sea liberada, mientras se esclarece su posible participación en los hechos.

El lunes 6 de octubre, familiares y amigos bloquearon durante cinco horas Periférico Norte, a la altura de la Primero de Mayo, para exigir la aparición con vida de la joven y mayor atención de las autoridades.

Al sitio acudió la fiscal de Desaparición Forzada, Nancy Rangel Martínez, quien dialogó con los manifestantes y se comprometió a reforzar las acciones de búsqueda.

Los amigos y familiares continúan repartiendo las fichas de búsqueda a lo largo del territorio naucalpense.

El lunes 6 de octubre, familiares y amigos bloquearon durante cinco horas Periférico Norte. Foto: Gisela González Granados

Solo salió a sacar unas copias

La adolescente fue vista por última vez el pasado 2 de octubre, cuando salió de su casa para sacar unas copias en un cibercafé de la zona de El Pirul, a 10 minutos de su casa.

De acuerdo con los videos de seguridad del negocio, Kimberly llegó al establecimiento a las 16:04 horas y minutos después emprendió el camino de regreso. Su rastro se perdió al subir por la calle Filomeno Mata, donde ya no fue captada por ninguna cámara.

Su familia reportó la desaparición esa misma noche ante el Ministerio Público, lo que permitió la emisión inmediata de una ficha de búsqueda.

Desde entonces, vecinos y voluntarios se han sumado a la localización de la estudiante del CCH Naucalpan, mientras en redes sociales circula su ficha de búsqueda.

