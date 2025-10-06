Naucalpan, Méx.- “¡Kimberly no será una más!”, aseguró su madre Jacqueline, quien en compañía de amigos y familiares realizan el cierre del Periférico Norte a la altura de la Primero de Mayo, en demanda de la pronta localización de su hija por parte de las autoridades.

El bloqueo provoca un severo asentamiento vehicular hasta las Torres de Satélite, llegando a los límites con el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo a declaraciones de su madre, las autoridades tienen identificada a la última persona que vio a Kimberly, sin embargo, aún no se sabe nada sobre su paradero.

Kimberly, joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de octubre, cuando acudió a un café internet a imprimir una tarea.

De regreso a su casa, su paradero se perdió mientras transitaba en la calle Filomeno Mata, casi esquina con el Bulevard Luis Donaldo Colosio, en la parada conocida como Los Aceites.

Amigos y familiares se organizaron en brigadas para buscarla y exigir su pronta localización.

Al respecto, las autoridades de Naucalpan dieron a conocer que se están realizando acciones de búsqueda en campo, recorridos en las zonas señaladas, revisión de videograbaciones de particulares y del sistema C4, en coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Guardia Municipal.

