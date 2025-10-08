Más Información

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Ecatepec, Méx.-En dos planteles educativos la alcaldesa de , Azucena Cisneros Coss, entregó de manera gratuita zapatos a 800 estudiantes de nivel básico, que forman parte del programa .

La edil acudió a la , ubicada en la colonia La Guadalupana y también a la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Santa María Chiconautla, para distribuir el calzado entre los menores de edad.

Frente a padres de familia y estudiantes, la alcaldesa dijo que el ayuntamiento entrega zapatos en escuelas primarias y de preescolar en el municipio, apoyo que “es fundamentalmente para los papás, porque sabemos lo que implica enviar a nuestros hijos a la escuela, comprar útiles escolares, uniformes y eso tiene un impacto”.

En dos planteles educativos la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó de manera gratuita zapatos a 800 estudiantes de nivel básico Foto: Especial
En dos planteles educativos la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó de manera gratuita zapatos a 800 estudiantes de nivel básico Foto: Especial

Lee también:

En este ciclo escolar inició el “Zapatón, Pisando Seguros” y está a punto de empezar la entrega de lentes escolares con graduación, anunció.

Para el siguiente año también las autoridades locales entregarán vales para uniformes escolares, programas diseñados para ayudar a la economía familiar y reducir la deserción escolar, informó.

Cisneros Coss destacó que en Ecatepec solo el 17 % de los alumnos termina una carrera universitaria y 23 % la preparatoria, por lo que “no podemos seguir con esas cifras, no podemos tener a los niños en la calle”.

Dio a conocer que el próximo año la beca Rita Cetina será ampliada a los niveles de primaria y preescolar por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lee también:

Las autoridades de Ecatepec impulsan a la educación como pilar para construir paz desde las aulas Foto: Especial
Las autoridades de Ecatepec impulsan a la educación como pilar para construir paz desde las aulas Foto: Especial

“Así que ya no va haber pretexto para que los niños no vayan a la escuela: ¿Uniforme, zapatos, lentes escolares y beca es suficiente o no para mandar a los hijos a la escuela? ¡Claro!”, expresó.

También, recordó que el gobierno municipal otorga una tarjeta con apoyo económico para los pasajes de los universitarios de escuelas públicas y privadas.

Con todo esto las autoridades de Ecatepec impulsan a la educación como pilar para construir paz desde las aulas, mencionó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses