Más Información
Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países
Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano
México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?
Ecatepec, Méx.-En dos planteles educativos la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó de manera gratuita zapatos a 800 estudiantes de nivel básico, que forman parte del programa “Zapatón, Pisando Seguros”.
La edil acudió a la primaria Felipe Villanueva, ubicada en la colonia La Guadalupana y también a la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Santa María Chiconautla, para distribuir el calzado entre los menores de edad.
Frente a padres de familia y estudiantes, la alcaldesa dijo que el ayuntamiento entrega zapatos en escuelas primarias y de preescolar en el municipio, apoyo que “es fundamentalmente para los papás, porque sabemos lo que implica enviar a nuestros hijos a la escuela, comprar útiles escolares, uniformes y eso tiene un impacto”.
Lee también: Es falso que uso de suelo para Utopía Japón sea habitacional, es equipamiento, asevera alcaldía Álvaro Obregón
En este ciclo escolar inició el “Zapatón, Pisando Seguros” y está a punto de empezar la entrega de lentes escolares con graduación, anunció.
Para el siguiente año también las autoridades locales entregarán vales para uniformes escolares, programas diseñados para ayudar a la economía familiar y reducir la deserción escolar, informó.
Cisneros Coss destacó que en Ecatepec solo el 17 % de los alumnos termina una carrera universitaria y 23 % la preparatoria, por lo que “no podemos seguir con esas cifras, no podemos tener a los niños en la calle”.
Dio a conocer que el próximo año la beca Rita Cetina será ampliada a los niveles de primaria y preescolar por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Lee también: Lluvias en CDMX: Metro implementa marcha de seguridad en 9 líneas; servicio es lento
“Así que ya no va haber pretexto para que los niños no vayan a la escuela: ¿Uniforme, zapatos, lentes escolares y beca es suficiente o no para mandar a los hijos a la escuela? ¡Claro!”, expresó.
También, recordó que el gobierno municipal otorga una tarjeta con apoyo económico para los pasajes de los universitarios de escuelas públicas y privadas.
Con todo esto las autoridades de Ecatepec impulsan a la educación como pilar para construir paz desde las aulas, mencionó.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr