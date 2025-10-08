Ecatepec, Méx.-En dos planteles educativos la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó de manera gratuita zapatos a 800 estudiantes de nivel básico, que forman parte del programa “Zapatón, Pisando Seguros”.

La edil acudió a la primaria Felipe Villanueva, ubicada en la colonia La Guadalupana y también a la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Santa María Chiconautla, para distribuir el calzado entre los menores de edad.

Frente a padres de familia y estudiantes, la alcaldesa dijo que el ayuntamiento entrega zapatos en escuelas primarias y de preescolar en el municipio, apoyo que “es fundamentalmente para los papás, porque sabemos lo que implica enviar a nuestros hijos a la escuela, comprar útiles escolares, uniformes y eso tiene un impacto”.

En este ciclo escolar inició el “Zapatón, Pisando Seguros” y está a punto de empezar la entrega de lentes escolares con graduación, anunció.

Para el siguiente año también las autoridades locales entregarán vales para uniformes escolares, programas diseñados para ayudar a la economía familiar y reducir la deserción escolar, informó.

Cisneros Coss destacó que en Ecatepec solo el 17 % de los alumnos termina una carrera universitaria y 23 % la preparatoria, por lo que “no podemos seguir con esas cifras, no podemos tener a los niños en la calle”.

Dio a conocer que el próximo año la beca Rita Cetina será ampliada a los niveles de primaria y preescolar por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las autoridades de Ecatepec impulsan a la educación como pilar para construir paz desde las aulas Foto: Especial

“Así que ya no va haber pretexto para que los niños no vayan a la escuela: ¿Uniforme, zapatos, lentes escolares y beca es suficiente o no para mandar a los hijos a la escuela? ¡Claro!”, expresó.

También, recordó que el gobierno municipal otorga una tarjeta con apoyo económico para los pasajes de los universitarios de escuelas públicas y privadas.

Con todo esto las autoridades de Ecatepec impulsan a la educación como pilar para construir paz desde las aulas, mencionó.

