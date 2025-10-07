Más Información

Ecatepec, Méx.-La alcaldesa morenista de , Azucena Cisneros Coss, advirtió que no permitirá abusos ni corrupción en y exhortó a la población a no prestarse a “mordidas” para evitar ser infraccionados.

“Quiero pedir a los vecinos que denuncien cualquier tipo de abuso, porque terminar con la es un tema de corresponsabilidad, necesitamos que nadie se preste al tema de la mordida”, expresó.

La alcaldesa dijo que en su gobierno no hay tolerancia a la impunidad ni a la corrupción, porque es la única manera de construir una policía que proteja y que esté vinculada a los ciudadanos para protegerlos y no para abusar.

La alcaldesa supervisó un patrullaje disuasivo como parte del Mando Unificado, por calles de Santa María Tulpetlac, con la intervención de Marina, Defensa, Guardia Nacional, policías estatal y municipal Foto: Especial.
Dio a conocer que tres elementos asignados a Tránsito Municipal: dos hombres y una mujer, fueron dados de baja, por aplicar infracciones de manera indebida, por lo que se habilitará un QR para denuncias anónimas donde la gente podrá enviar evidencias sobre irregularidades de elementos policiacos.

La alcaldesa supervisó un patrullaje disuasivo como parte del Mando Unificado, por calles de Santa María Tulpetlac, con la intervención de Marina, Defensa, Guardia Nacional, policías estatal y municipal, en horarios de salida de cientos de vecinos para laborar o estudiar, con la intención de inhibir delitos como robo a transeúnte.

La alcaldesa dijo que en su gobierno no hay tolerancia a la impunidad ni a la corrupción Foto: Especial.
“El operativo disuasión busca tener mayor presencia policiaca en la madrugada y noche, como parte de las acciones para recuperar la paz y la tranquilidad en Ecatepec, y que los vecinos se sientan más seguros”.

Fueron más de 70 elementos con 20 unidades de fuerzas federales, estatales y municipales, de los agrupamientos de moto patrullas, Grupo de Operaciones Especiales, sector, Prevención del Delito y Tránsito, las que se desplegaron en diversas células para patrullar calles y avenidas de Santa María Tulpetlac, y con proximidad social mantener a la baja el robo de vehículos, a negocios e inhibir las riñas.

