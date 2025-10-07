Luego de la marcha Pro Palestina registrada la tarde de este martes en la Ciudad de México, se registró un saldo de cinco atenciones médicas menores, tres de ellas a policías que fueron atendidos en el lugar, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La marcha contó con una afluencia de 2 mil 500 personas y para el resguardo de la misma se desplegaron 200 elementos de la Policía Metropolitana y 150 de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

La SSC informó que en la manifestación, que partió del Hemiciclo a Juárez a la Embajada de los Estados Unidos, se detectó a un grupo de unas 70 personas encapuchadas que durante el recorrido realizó destrozos y pintas en el mobiliario urbano.

A algunos de los asistentes se les aseguraron diversos objetos como martillos, cohetones, piedras, botellas y pintura.

La SSC aseguró que mediante este operativo se “permitió mantener el orden y evitar confrontaciones, asegurando el desarrollo pacífico de la movilización”.

En el despliegue también participaron ocho paramédicos y cuatro motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

