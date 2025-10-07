Más Información
Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías
Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo
Luego de la marcha Pro Palestina registrada la tarde de este martes en la Ciudad de México, se registró un saldo de cinco atenciones médicas menores, tres de ellas a policías que fueron atendidos en el lugar, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La marcha contó con una afluencia de 2 mil 500 personas y para el resguardo de la misma se desplegaron 200 elementos de la Policía Metropolitana y 150 de la Subsecretaría de Control de Tránsito.
La SSC informó que en la manifestación, que partió del Hemiciclo a Juárez a la Embajada de los Estados Unidos, se detectó a un grupo de unas 70 personas encapuchadas que durante el recorrido realizó destrozos y pintas en el mobiliario urbano.
Lee también: Inicia proceso de rehabilitación de Jazlyn, la pequeña rescatada por su abuela tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
A algunos de los asistentes se les aseguraron diversos objetos como martillos, cohetones, piedras, botellas y pintura.
La SSC aseguró que mediante este operativo se “permitió mantener el orden y evitar confrontaciones, asegurando el desarrollo pacífico de la movilización”.
En el despliegue también participaron ocho paramédicos y cuatro motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr