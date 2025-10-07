Más Información

La fundación Michou y Mau dio a conocer que ha iniciado el proceso de rehabilitación de , la menor de dos años, sobreviviente de la explosión de una pipa de gas en el en Iztapalapa, quien fue trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston.

Esta rehabilitación es para el de las extremidades de la pequeña.

La pequeña Jazlyn resultó con fuertes quemaduras tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia, Iztapalapa (10/09/2025). Foto: Especial
La pequeña Jazlyn resultó con fuertes quemaduras tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia, Iztapalapa (10/09/2025). Foto: Especial

En un comunicado, la fundación señaló que tanto la pequeña como su madre continúan en el hospital de Estados Unidos donde recibe la atención médica necesaria.

Precisó que la pequeña recibió una primera cirugía de injertos de manos, piernas y cabeza, con resultados favorables.

“Gracias a su buena evolución, ha iniciado ya su proceso de rehabilitación física para recuperar la movilidad en sus extremidades”, detalló la fundación.

