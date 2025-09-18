Más Información

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Avión con Hernán Bermúdez a bordo despega hacia Toluca tras una escala de 9 horas en Tapachula, Chiapas

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Trump arremete contra cadenas de TV; sugiere revocar licencias de televisión que estén “en contra”

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

La Fundación Michou y Mau informó que , de dos años, una de las sobrevivientes de la explosión de una pipa de gas en el en Iztapalapa, quien fue trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable.

"La pequeña Jazlyn de dos años, trasladada al hospital Shriners for Children en , ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica- estable", señala la fundación en un comunicado compartido en X.

Agrega que Jazlyn, quien sufrió quemaduras en el 25% de su superficie corporal, se encuentra acompañada por su mamá Jazmin.

"Estaremos compartiendo cualquier información importante con relación al estado de Jazlyn", concluye.

Se trata de la nieta de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que falleció el pasado viernes 12 de septiembre, y que se volvió viral en los medios de comunicación tras haber protegido a su pequeña nieta durante el accidente.

