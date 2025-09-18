Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn Azuleth, de dos años, una de las sobrevivientes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, quien fue trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable.

"La pequeña Jazlyn de dos años, trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica- estable", señala la fundación en un comunicado compartido en X.

Agrega que Jazlyn, quien sufrió quemaduras en el 25% de su superficie corporal, se encuentra acompañada por su mamá Jazmin.

"Estaremos compartiendo cualquier información importante con relación al estado de Jazlyn", concluye.

Se trata de la nieta de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que falleció el pasado viernes 12 de septiembre, y que se volvió viral en los medios de comunicación tras haber protegido a su pequeña nieta durante el accidente.

