Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Familiares de las personas que resultaron gravemente heridas tras la volcadura y explosión de una pipa cargada con Gas LP en el , en Iztapalapa, se mantienen a las afueras del Hospital Rubén Leñero a la espera de información sobre el estado de salud de sus seres queridos.

Por desgracia para ellos el pronóstico no cambia: sus familiares se encuentran graves con quemaduras de tercer grado y no hay muchas esperanzas de vida.

Algunos familiares, los directos como hijos y padres, se encuentran dentro del nosocomio, mientras que hermanos y sobrinos se mantienen afuera esperando noticias.

Su semblante de tristeza es evidente. En el se mantienen hospitalizadas siete personas: cinco hombres y dos mujeres.

Una de las mujeres hospitalizadas es María Salud, de 35 años, quien se observa en videos descendiendo de un microbús y corriendo en día de la tragedia, a pesar de su esfuerzo fue alcanzada por las llamas y actualmente se encuentra en coma.

También se encuentra Erik Vicente, chofer del microbús en comento, a quien su familia describe como héroe, pues ya había descendido de la unidad, pero al ver que los pasajeros quedaron pasmados y en shock, regresó a gritarles que huyeran, fue ahí cuando fue alcanzado por las llamas.

Frente al Hospital se instaló una carpa de la Secretaría del Bienestar que ofrece comida a los familiares de los afectados por la explosión, y a las demás personas que esperan noticias sobre sus seres queridos.

También llegó una para que los afectados puedan denunciar o recibir alguna información.

