La Transportadora Silza, dueña de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, afirmó que pagó los gastos funerarios del conductor de la unidad, identificado como Fernando Soto Munguía, quien falleció este 16 de septiembre.

“Hemos cubierto de inmediato los gastos funerarios y brindamos apoyo integral a su familia para garantizar que cuenten con los recursos y la asistencia necesaria”, señaló la empresa.

En un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del operador de pipa, la empresa señaló que pondrá a disposición de la familia asesoría legal para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes, así como apoyo integral y acompañamiento para asegurar que no queden desprotegidos y se cubran sus necesidades.

En el documento, la empresa también aseguró que se están reforzando los protocolos de seguridad y medidas de capacitación y protección para proteger a sus colaboradores y a la comunidad, y evitar que hechos como el del pasado 10 de septiembre se repitan.

