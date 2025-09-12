Tras 36 horas de la explosión de una pipa registrada en el Puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, Transportadora Silza, dueña del vehículo que llevaba el combustible, informó que su aseguradora ya se encuentra lista para atender a las víctimas y sus familias con lo que se requiera, como los gastos funerarios, entre otras cosas.

Hasta el momento van nueve personas fallecidas y 94 lesionados.

"Informamos que los ajustadores ya se encuentran listos para atender de manera directa las necesidades de las personas afectadas y de sus familias, asegurando una respuesta pronta responsable y sensible a la gravedad de la situación", indicó en un comunicado.

Señaló que apoyará en gastos funerarios y demás necesidades inmediatas que puedan presentarse.

Pidió al Gobierno de la Ciudad de México establecer un mecanismo para llegar a las personas lesionadas y/o afectadas en sus bienes, con el propósito de brindarles la atención integral que merecen.

Agregó que ya se activó la cuarta póliza de seguro en materia ambiental con el fin de atender cualquier afectación en materia ecológica, "en estricto cumplimiento de la normatividad vigente".

Reconoció la labor de los tres niveles de gobierno, para atender de manera rápida y oportuna la emergencia. "Fue fundamental para la intervención de esta lamentable situación".

