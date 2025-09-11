“Mi mamá sigue luchando en el hospital”, asegura hija de Alicia Matías, quien salvó a su nieta de la explosión en Iztapalapa

La señora Alicia Matías, quien resultó con severas quemaduras mientras protegía a su nieta Jazmín de la explosión de una pipa en la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, continúa con pronostico reservado en el Hospital Magdalena de las Salinas, confirmó una de sus hijas, Rosa Isela.

Ante el rumor del fallecimiento de la señora Alicia, su hija desmiente esta versión.

“No, mi mamá sigue luchando en el hospital, no se qué ganan publicando mentiras”, dijo Rosa Isela, esta noche.

Además, la pequeña Jazmín fue intervenida está mañana por especialistas en el Hospital Siglo XXI.

Abuela e hija en un principio fueron atendidas en el área de urgencias del Hospital General de Zona número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a la cercanía de la zona del siniestro con este nosocomio.

Las dos mujeres llegaron con ayuda de un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, que primero trasladó a Jazmín en una motocicleta, para después volver por la señora Alicia y acompañarla a pie.

Más tarde, para brindarles una mejor atención, abuela y nieta fueron trasladadas al hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero y al Siglo XXI, en Cuauhtémoc, respectivamente.

Jazmín se reporta como estable pero en el área de terapia intensiva, confirmó la señora Rosa Isela.

