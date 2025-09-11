Vecinos, trabajadores de la salud, estudiantes y policías de la Ciudad de México llegaron desde la mañana del jueves al hospital Magdalena de las Salinas para ofrecer comida e insumos a los familiares de las personas heridas por la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztalapa, que dejó ocho muertos y 94 lesionados.

La ayuda llegó desde las primeras horas de la mañana y no se detuvo. Una, dos, tres y hasta 10 camionetas llegaron al lugar cargadas de comida y agua hasta el atardecer.

Tortas, sandwiches, guisados, arroz, galletas, pan dulce, café y aguas frescas llegaron por la solidaridad de las personas que, ante la tragedia, decidieron mostrar su unión con los afectados.

Mexicanos muestran su solidaridad en el Magdalena de las Salinas a afectados por explosión en el puente de la Concordia. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Uno de ellos fue Christian, trabajador de lavado del IMSS, que llegó antes del mediodía con tortas y agua embotellada, con sus propios recursos.

"No son nuestra familia pero sí se siente muy feo la verdad, fue una tristeza muy grande por lo que se está pasando ahorita", expresó Dasy, que trajo agua fresca y guisados.

Originaria de Coapa, tiene ocho años llevando comida a hospitales como una manda a San Judas Tadeo, aunque este año "se les adelantó" y decidieron apoyar ante el accidente.

Norma Angélica Ríos tiene varios comedores comunitarios bajo el nombre de Nari en Ixtapaluca, Estado de México. La solidaridad, dijo, los trajo al hospital Magdalena de las Salinas.

Mexicanos muestran su solidaridad en el Magdalena de las Salinas a afectados por explosión en el puente de la Concordia. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Allí sirvieron café de olla, huevo en salsa verde, arroz, frijoles y agua de jamaica que traían en garrafones de 20 litros.

"Siempre hay que unirnos ante todo y aquí estamos, con toda nuestra gente. Siempre tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos", expresó emocionada, casi hasta las lágrimas.

Desde la FES Zaragoza, un grupo de estudiantes de enfermería trajeron dos camionetas con comida y artículos de primera necesidad, que también dejarán en hospitales de la zona.

Otra familia más llegó ofreciendo tacos de guisados. "Lo preparamos para ustedes", decían mientras despachaban desde la cajuela de su auto. En la ventana, pegaron una cartulina con la frase "no están solos, nuestras oraciones con ustedes".

Después de las 6:00 de la tarde, llegaron patrullas de la Secretaría de Seguridad capitalina con agua embotellada, leche en polvo y otros suministros para la gente.

Mexicanos muestran su solidaridad en el Magdalena de las Salinas a afectados por explosión en el puente de la Concordia. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

